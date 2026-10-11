El fenómeno social BTS que llegó a Lima: ¿Por qué son tan famosos 7 jóvenes del otro lado del mundo?

La llegada del grupo surcoreano desató la fiebre del K-pop en Lima congregando a miles de fanáticos y generando congestión vehicular.

La llegada del fenómeno musical surcoreano BTS movilizó a miles de fanáticos en Lima durante tres días, con concentraciones en distritos como Miraflores, Barranco y Surco. La expectativa por el grupo provocó congestión vehicular, actividades organizadas por sus seguidores y una gran convocatoria en torno a sus presentaciones.

Cerca de 120.000 personas asistieron a los conciertos, cuyas entradas, con precios de hasta S/ 3.000, se agotaron rápidamente. La presencia de seguidores también impulsó iniciativas como el espectáculo de drones, el cambio temporal de nombre de una calle por “Calle BTS” y una temática alusiva a la banda en un tren de la Línea 1 del Metro de Lima.

IMPACTO MUSICAL

El impacto trascendió lo musical. El movimiento de fanáticos generó alrededor de S/ 220 millones para la economía peruana. Incluso llegaron admiradores de otros países, como Ecuador, quienes asumieron gastos de transporte y alojamiento para acercarse a sus artistas favoritos.

Para muchos seguidores, pertenecer al fandom ARMY representa más que admiración musical: es una comunidad que brinda identidad, compañía y sentido de pertenencia. Algunas fanáticas destacaron que las canciones de BTS transmiten mensajes de autoestima y superación personal, que han influido positivamente en sus vidas.