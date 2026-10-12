El eslabón muerto del caso “China Polo”: venezolana se llevó información del autor intelectual a la tumba

La investigación por el asesinato de la candidata regional de Áncash, conocida como “China Polo”, dio un nuevo giro tras la muerte de Beangel Alexandra Toro Montezuma, de 18 años, y su hija de dos años, en un accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en el estado venezolano de Portuguesa. En el mismo siniestro resultó gravemente herido su pareja, Adrián José Solís Ruiz, quien, según un reportaje de Panorama, habría cumplido labores de vigilancia y apoyo durante el atentado. La joven era considerada una pieza importante para determinar quién habría ordenado el asesinato.

De acuerdo con el informe periodístico, Toro Montezuma y Solís Ruiz huyeron de Áncash hacia Venezuela después del crimen y presuntamente utilizaron identidades falsas para evitar ser identificados. La joven era hermanastra de Ronald José Toro Ardila, señalado por la Fiscalía como presunto financista del asesinato. Este último aseguró que únicamente ayudó a su familiar y negó haber participado en actividades ilícitas. Sin embargo, el reportaje indicó que se dictaron 18 meses de prisión preventiva contra Toro Ardila y contra Obispo Díaz, investigado como presunto sicario.

Las declaraciones atribuidas a Díaz abrieron una nueva línea de investigación sobre el posible autor intelectual. Según el reportaje, el presunto sicario afirmó haber recibido una llamada de Solís Ruiz, quien se habría identificado con el nombre de José. Asimismo, una mujer venezolana conocida como “La Gotcha”, dedicada a la venta de comida rápida en San Juan de Lurigancho, habría actuado como enlace entre ambos, debido a que conocía a Díaz por los viajes en taxi que este realizaba hasta su puesto de comida.

EL PAPEL DE ALIAS “MOROCHO”

Tras la muerte de Toro Montezuma, las autoridades concentran su atención en Solís Ruiz y en otro ciudadano venezolano conocido como “Morocho”, mencionados en el informe como posibles piezas para reconstruir la coordinación del asesinato. El fallecimiento de la joven deja interrogantes sobre la información que podía aportar para identificar al presunto autor intelectual. Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades individuales de los implicados a partir de las pruebas reunidas.