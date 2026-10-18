Comando Unificado inicia operativos para expulsiones del país: extranjeros en condición migratoria irregular en la mira

El Comando Unificado puso en marcha un megaoperativo policial para identificar a ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao. Las intervenciones, dirigidas por el ministro del Interior, César Astudillo, se realizaron en distintos puntos de la capital, con especial atención en Lima Norte, zona considerada prioritaria por la inteligencia policial debido a la presencia de organizaciones criminales y personas sin documentación migratoria regularizada.

Durante las acciones, los agentes intervinieron a ciudadanos venezolanos, ecuatorianos, bolivianos y de otras nacionalidades en viviendas, bares, restaurantes y paraderos. Algunos manifestaron que habían perdido sus documentos o que se encontraban realizando trámites para regularizar su situación, mientras que otros señalaron que trabajaban en actividades informales para cubrir sus necesidades básicas. La Policía indicó que cada caso debía ser evaluado para determinar si correspondía iniciar un procedimiento de expulsión.

Al cierre de la jornada, cerca de 300 ciudadanos extranjeros habían sido intervenidos en Lima y otros puntos del país. Asimismo, aproximadamente 50 personas fueron trasladadas a la División de Extranjería, ubicada en la avenida España, donde las autoridades revisarían su documentación y situación migratoria. Durante el operativo también se registraron momentos de tensión cuando algunos intervenidos se resistieron a responder a los agentes e incluso uno de ellos intentó escapar mientras permanecía bajo custodia policial.

LUCHA CONTRA EL CRIMEN

La operación se enmarca en la estrategia del Gobierno para reforzar la seguridad ciudadana y combatir el crimen organizado. El 15 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori anunció que conversó con la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la expulsión de ciudadanos venezolanos indocumentados y el apoyo al plan Vuelta a la Patria. Por su parte, el ministro César Astudillo aseguró que la Policía Nacional continuará intensificando las intervenciones y que se evaluará la situación de los extranjeros para proceder conforme a las disposiciones vigentes.