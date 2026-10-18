El jefe del Comando Sur de Trump llega al Perú: militar más poderoso del hemisferio asegura “Escudo de las Américas”

El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, llegó al Perú para sostener reuniones con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y altos mandos de las Fuerzas Armadas. El militar, designado para liderar las acciones de la coalición Escudo de las Américas, tiene la misión de coordinar con los 19 países integrantes una estrategia conjunta contra el crimen transnacional. Durante su visita, también recorrió instalaciones militares en Loreto, incluida la estación naval El Estrecho, en la frontera con Colombia.

Uno de los principales objetivos de la cooperación es reforzar las operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal en zonas como el VRAEM, el Putumayo y las fronteras con Brasil, Colombia y Ecuador. Donovan señaló que Estados Unidos busca ampliar el trabajo conjunto con las fuerzas peruanas, respetando la soberanía y las competencias legales de cada país. La coordinación contempla el intercambio de inteligencia, el apoyo logístico y el fortalecimiento de las capacidades operativas para enfrentar a las organizaciones criminales que actúan en varios territorios.

Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, sostuvo que el Gobierno busca brindar respaldo político y un marco legal a las Fuerzas Armadas para combatir a las organizaciones criminales. También señaló que uno de los objetivos es neutralizar a los remanentes de Sendero Luminoso encabezados por los hermanos Quispe Palomino, que operan en el VRAEM y mantienen vínculos con el narcotráfico. Las autoridades peruanas consideran que la cooperación internacional puede contribuir a fortalecer las operaciones en esta zona.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN

La visita de Donovan también incluyó reuniones con representantes del Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Castilla, donde se abordó la necesidad de mejorar las capacidades de inteligencia y logística frente al avance del crimen organizado. En tanto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño, destacó la importancia de contar con unidades especializadas capaces de actuar tanto en zonas de difícil acceso como en entornos urbanos. La implementación de esta cooperación buscará establecer mecanismos de coordinación para enfrentar las amenazas criminales.