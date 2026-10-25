La cacería desde el aire de los reyes del “tusi” y la “ketamina”: veinteañeros distribuían zonas exclusivas y balnearios de Lima

Un operativo policial apoyado con drones permitió intervenir una vivienda en el distrito de Surco, donde presuntamente operaba la banda criminal denominada “Los Bravos de la Noche”, dedicada a la preparación y distribución de drogas sintéticas como el tusi, la ketamina y el éxtasis. De acuerdo con el reportaje de Panorama, los intervenidos abastecían a clientes de sectores exclusivos de Lima, universidades, festivales y balnearios del sur de la capital.

La intervención se realizó en un inmueble alquilado en la urbanización San Alfonso, donde los agentes encontraron utensilios, ollas, cuchillos, encendedores, balanzas y otros elementos que, según las autoridades, eran utilizados para preparar las sustancias. Durante el registro, la Policía incautó 45 bolsas de tusi, 1.288 pastillas verdes de presunto éxtasis y seis frascos vacíos de ketamina. Las autoridades estimaron que parte de la mercadería intervenida tenía un valor de entre S/ 7.000 y S/ 8.000.

Según la investigación policial, los jóvenes promocionaban las drogas mediante redes sociales y WhatsApp, además de realizar entregas a domicilio. El seguimiento con drones fue clave para vigilar sus movimientos y detectar el momento en que algunos de los presuntos integrantes salían del inmueble con cajas que contenían la mercadería. Al advertir la presencia policial, uno de ellos intentó escapar por las calles del condominio, pero fue alcanzado por los agentes. Durante el operativo, también se reportó que uno de los intervenidos arrojó su teléfono móvil por una ventana.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Los siete jóvenes quedaron detenidos y fueron trasladados a las instalaciones policiales para las diligencias correspondientes por presunto tráfico ilícito de drogas. La Policía Nacional del Perú señaló que la ketamina fue incorporada desde julio al Sistema Nacional de Control de Drogas y que su comercialización está prohibida. Las investigaciones deberán determinar la participación de cada detenido y establecer el alcance de la presunta red de distribución.