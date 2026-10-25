Los operativos de expulsiones se trasladan a la zona sur de Lima: extranjeros en condición migratoria irregular en la mira

Más de 400 ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, fueron intervenidos durante un operativo de control migratorio realizado por el Comando Unificado en distintos puntos de Lima Sur. La intervención se desarrolló en el marco del estado de emergencia y tuvo como objetivo identificar a personas que se encontrarían en situación migratoria irregular.

El despliegue incluyó comercios, mercados, paraderos y plazas del distrito de Villa El Salvador, donde policías y miembros de las Fuerzas Armadas participaron en los controles de identidad. Para el traslado de los intervenidos se utilizaron camionetas, motocicletas y buses, que los llevaron inicialmente a las instalaciones del Escuadrón Verde y posteriormente a la Prefectura de Lima.

Durante el procedimiento, algunos ciudadanos señalaron que habían ingresado legalmente al país y aseguraron contar con documentos que respaldaban su situación. Otros reconocieron haber ingresado de manera irregular. También hubo personas que cuestionaron la intervención y manifestaron preocupación por el tiempo que permanecieron bajo custodia y por sus familiares.

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN

Según explicaron las autoridades, los intervenidos pasan por un proceso de identificación y verificación de antecedentes. Los casos de quienes no acrediten una situación migratoria regular son evaluados y remitidos a Migraciones, entidad que determina las medidas correspondientes, incluida una eventual expulsión, de acuerdo con cada caso.