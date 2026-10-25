Panamericana cubrirá con helicóptero incidencias del fenómeno El Niño: aeronave también se pondrá al servicio de ciudadanos en emergencia

Panamericana Televisión presentó un helicóptero Airbus H125 que utilizará para realizar coberturas aéreas y reportar sobre las zonas vulnerables ante las lluvias y posibles huaicos asociados al fenómeno de El Niño. La aeronave también podría ponerse a disposición de las instituciones para apoyar en labores de emergencia y traslado de ayuda humanitaria.

Durante el vuelo inaugural, el equipo periodístico sobrevoló sectores de Cieneguilla, Chaclacayo y Punta Hermosa, donde identificó quebradas cercanas a viviendas y otras áreas expuestas al paso de huaicos. El objetivo anunciado es advertir sobre posibles riesgos, informar oportunamente a la población y comunicar a las autoridades los lugares que requieran asistencia.

En Cieneguilla, se recorrió la quebrada Río Seco, señalada como una zona de alto riesgo. En Punta Hermosa, el equipo sobrevoló la quebrada de Malanche y cuestionó la suficiencia de las obras de encauzamiento.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN

La aeronave cuenta con tecnología para realizar vuelos en condiciones exigentes y tiene capacidad para transportar pasajeros y carga mediante una canastilla. Con esta iniciativa, Panamericana Televisión busca reforzar la cobertura preventiva ante posibles lluvias intensas y huaicos, en un contexto en el que las autoridades y los vecinos mantienen la preocupación por la exposición de diversas comunidades a estos fenómenos.