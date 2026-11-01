Esta mañana llegaron los dos “papamóviles” que usará León XIV: conozca los vehículos que protegerán al papa en Perú

Dos "papamóviles" llegaron al Perú desde Brasil para trasladar al papa León XIV durante su visita al país, prevista para el 11 de noviembre. Los vehículos cuentan con modificaciones y especificaciones de seguridad establecidas por el Vaticano.

El canciller Carlos Espá explicó que las camionetas fueron acondicionadas en 24 días. Entre sus características destacan una silla semigiratoria para el sumo pontífice, una escalera retráctil y una cúpula de vidrio transparente que permitirá mantener el contacto visual con los fieles.

La llegada de ambos vehículos permitirá que uno acompañe al papa mientras el otro se traslada con anticipación a las regiones que visitará. Además, la Fuerza Aérea del Perú prepara un helicóptero para facilitar su desplazamiento hacia localidades sin aeropuerto, como Santa Cruz, en la región de Cajamarca.

COORDINACIONES EN LAS REGIONES

La comitiva papal ya realiza coordinaciones en las regiones incluidas en la visita. El despliegue logístico busca garantizar el traslado y la seguridad del pontífice durante su retorno al Perú, especialmente a Chiclayo, donde fue obispo.