Fuerzas Especiales de las FF.AA. realizarán operaciones urbanas: soldados de élite se unen al Comando Unificado

Las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas se incorporarán al Comando Unificado para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en zonas urbanas. Se trata de la Fuerza Especial Conjunta (FEC), una unidad de élite del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, integrada por los mejores efectivos de los tres institutos armados, que ahora ampliará sus operaciones al ámbito de la seguridad interna.

Bajo la supervisión del ministro de Defensa, los integrantes de esta unidad vienen realizando entrenamientos especializados para intervenir en escenarios urbanos, ejecutar rescates de rehenes y participar en allanamientos contra organizaciones criminales. La preparación contempla ejercicios de intervención por aire y tierra, así como operaciones de respuesta rápida frente a amenazas de alto riesgo.

El objetivo de esta incorporación es identificar y localizar a objetivos de alto valor vinculados con el crimen organizado para ejecutar intervenciones en coordinación con las autoridades correspondientes. Según lo expuesto durante la presentación, las fuerzas especiales también participarán en operativos contra sicarios, extorsionadores, cabecillas de bandas criminales y organizaciones que utilizan armas de fuego y explosivos para cometer sus delitos.

LUCHA CONTRA EL CRIMEN

La incorporación de la FEC al Comando Unificado se produce tras la aprobación de nuevas facultades por parte de la Cámara Alta, que permitirán reforzar la participación de las Fuerzas Armadas en el apoyo a la Policía Nacional. Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente al avance de la criminalidad y recuperar la seguridad en los sectores afectados por las organizaciones delictivas.