Panorama

01/11/2026

Megaoperativo de expulsiones golpea hostales y hospedajes: ley obliga a registrar alquileres a ciudadanos extranjeros

Las intervenciones se concentraron en viviendas, hoteles y hospedajes, algunos de ellos señalados como presuntamente clandestinos.



Un megaoperativo del Comando Unificado y la Policía Nacional se desplegó en distintos puntos del país para identificar a ciudadanos extranjeros en condición migratoria irregular. En Lima, las intervenciones se concentraron en viviendas, hoteles y hospedajes, algunos de ellos señalados como presuntamente clandestinos.

Según cifras, cinco distritos de la capital concentran la mayor cantidad de personas en esta situación: Ate, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas y Los Olivos. Las acciones también se realizaron en otras regiones, con apoyo de helicópteros y drones.

Durante el operativo, la Policía intervino a personas de diversas nacionalidades. Entre los casos reportados, se identificó a ciudadanos que habrían sido expulsados previamente del Perú y que reingresaron al territorio nacional de manera irregular.

INTERVENCIÓN EN HOSPEDAJES

En Lima y Callao se intervinieron 157 hospedajes. Además, más de 50 extranjeros en situación migratoria irregular fueron trasladados al Escuadrón Verde y, según el informe, podrían ser expulsados en las próximas horas.


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