Halloween del ocaso al amanecer: carnaval de disfraces, pero desfile de desenfreno

La celebración de Halloween dejó imágenes de disfraces y concurridas calles en Miraflores, pero también escenas de jóvenes en estado de ebriedad y padres que acudieron a auxiliarlos. En el Callao, operativos de la Policía y las Fuerzas Armadas permitieron intervenir a presuntos implicados en asaltos y otros delitos.

Durante la noche del sábado, las calles de Miraflores se convirtieron en una pasarela de disfraces. Sin embargo, tras las celebraciones, algunos jóvenes fueron encontrados en condiciones que generaron preocupación entre sus familiares, quienes acudieron a buscarlos y llevarlos a casa.

En paralelo, en el Callao, agentes policiales y militares realizaron intervenciones en el marco del estado de emergencia. Uno de los operativos se desarrolló tras la denuncia de una mujer que afirmó haber sido asaltada por sujetos que la amenazaron con un arma de fuego y un machete.

HECHOS DELICTIVOS

Las cámaras de seguridad habrían registrado parte del hecho, mientras que la víctima reconoció a algunos de los intervenidos. Según el reporte, durante las diligencias también se encontraron en el celular de uno de los jóvenes fotografías que lo vincularían con actividades delictivas.