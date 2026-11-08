La cárcel de los cabecillas: labor del Comando Unificado intenta poner orden en el sistema penitenciario

Un total de 200 internos de alta peligrosidad fueron trasladados a distintos establecimientos penitenciarios de Lima durante un operativo ejecutado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con participación del Comando Unificado. La intervención se realizó durante la madrugada del último viernes en los penales Ancón I, Ancón II y Miguel Castro Castro, con el objetivo de reorganizar la población penitenciaria y recuperar el control de las cárceles.

Los internos seleccionados estarían vinculados a delitos como robo agravado, homicidio, secuestro, extorsión y crimen organizado. Entre ellos también se encontraban integrantes de organizaciones criminales, incluidos extranjeros presuntamente relacionados con el Tren de Aragua. El operativo comenzó alrededor de la 1:00 a. m., cuando agentes penitenciarios ingresaron a los pabellones y sorprendieron a los reclusos, quienes tuvieron pocos segundos para recoger sus pertenencias y abandonar sus celdas.

Durante la intervención, el personal del INPE y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) asumió el control de los pabellones, ante la resistencia de algunos internos a cumplir las órdenes. Las autoridades también evidenciaron las condiciones de hacinamiento, como una celda del penal Ancón I diseñada para cuatro personas en la que dormían nueve reclusos. Además, se dispuso que los trasladados utilizaran uniformes blancos para facilitar su identificación y mejorar el control de la población penitenciaria.

OPERATIVOS CONTINUARÁN

Los 200 internos fueron conducidos en buses de la Marina de Guerra del Perú, bajo custodia de las Fuerzas Armadas, la Policía y agentes del INPE. Según las autoridades, esta medida forma parte de una estrategia de reordenamiento y clasificación de los establecimientos penitenciarios, que busca separar a los internos de mayor peligrosidad de los reos comunes. Los operativos continuarán y se extenderán a otros penales para enfrentar el crimen organizado y recuperar la autoridad dentro de las cárceles.