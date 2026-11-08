El caso por lavado de la modelo Karla Casós: incautación de la mansión en La Molina

La Fiscalía y la Policía Nacional incautaron una lujosa mansión de la modelo peruana Karla Casós, ubicada en Laderas de Rinconada, en el distrito de La Molina, como parte de una investigación por presunto lavado de activos. El operativo, autorizado por una orden judicial, se inició durante la madrugada del viernes y se prolongó por más de 24 horas. La diligencia contó con la participación de agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y representantes del Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, la modelo habría recibido importantes sumas de dinero de su fallecido esposo estadounidense, Barton Saul Son, con quien se casó en 2023. Según la Policía, el empresario realizó 36 transferencias bancarias desde Estados Unidos hacia el Perú durante un solo año, por un monto total de 1 millón 338 mil 843 dólares. De esa cantidad, Casós habría recibido aproximadamente 1 millón 105 mil dólares, mientras que otros depósitos llegaron a integrantes de su entorno familiar.

Las autoridades sospechan que estos recursos, cuya procedencia lícita no habría sido acreditada, fueron utilizados para adquirir inmuebles, financiar consumos, pagar tarjetas de crédito y realizar inversiones empresariales. Las pesquisas también señalan que el fallecido empresario fue sentenciado en febrero de 2002 en Estados Unidos por el delito de estructuración de operaciones con dinero presuntamente proveniente del tráfico ilícito de drogas. Además de la mansión de La Molina, otras tres propiedades, ubicadas en Lima y Chiclayo, se encuentran bajo investigación.

EN MANOS DEL PRONABI

La residencia incautada, valorizada en más de un millón de dólares, cuenta con dos niveles, piscina, terraza, amplios ambientes y acabados de lujo. Durante el operativo, los agentes de la Policía Nacional encontraron a un ciudadano chino que ocupaba el inmueble como inquilino y fue desalojado. La propiedad quedó a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). Por su parte, la defensa legal de Karla Casós afirmó que su patrocinada colabora activamente con las autoridades y pidió que se respete su derecho constitucional a la presunción de inocencia.