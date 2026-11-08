Juan Sheput sobre gobierno de Keiko Fujimori: “Son los mejores primeros 100 días de este siglo”

El ministro Juan Sheput calificó los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori como “los mejores primeros 100 días de este siglo” y defendió el desempeño del Ejecutivo frente a las críticas por la inseguridad ciudadana y la falta de resultados inmediatos. Durante una entrevista televisiva, sostuvo que la mandataria recibió un país con diversos problemas, entre ellos el avance de la criminalidad organizada, una economía debilitada, el Fenómeno El Niño y un deterioro institucional.

Sheput destacó que la gestión ha conseguido recuperar la confianza de los inversionistas privados y mejorar la imagen presidencial. Como parte de su balance, comparó la situación económica actual con el gobierno de Pedro Castillo y afirmó que durante esa administración se alejaron alrededor de 25.000 millones de dólares en inversiones. Asimismo, consideró que las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño han permitido reducir el riesgo de desbordes en los ríos Tumbes y Zarumilla, pese a las intensas lluvias registradas en el norte del país.

Al ser consultado por los cuestionamientos sobre una supuesta falta de liderazgo y el manejo del gabinete, el ministro rechazó que el gobierno tenga una actitud tibia. Explicó que las críticas responden a las altas expectativas de la población, especialmente en materia de seguridad ciudadana, y aseguró que el combate contra la delincuencia organizada requiere medidas sostenidas. También respaldó al premier Luis Galarreta, a quien calificó como una persona eficaz y leal a la presidenta, y destacó su participación en la obtención de 27 facultades legislativas otorgadas por el Congreso.

DESCOLMATACIÓN DE RÍOS

Respecto a los próximos 100 días, Sheput señaló que el Ejecutivo buscará consolidar el liderazgo de Keiko Fujimori, fortalecer la recuperación económica y demostrar los resultados de los trabajos preventivos ante el Fenómeno El Niño. Además, sostuvo que las labores de descolmatación de los ríos del norte han contribuido a evitar inundaciones y que las medidas económicas permitirán atender las dificultades de empresas y ciudadanos. Finalmente, aseguró que todos los ministerios trabajan para recuperar la confianza de la población.