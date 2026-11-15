Suero chino fallado llegó a hospitales del Perú: Estado gastó 31 millones de soles en productos defectuosos

Cinco hospitales del Ministerio de Salud reportaron problemas de calidad en lotes de suero fisiológico importados de China por la empresa Droguería Alkofarma. Según documentos oficiales difundidos por Panorama, se identificaron fallas en el sistema de cierre de los envases, filtraciones y deficiencias de funcionalidad que podrían generar riesgos de contaminación durante su uso asistencial. Las primeras alertas fueron comunicadas desde junio de 2026.

Los informes del Instituto Nacional de Salud (INS) revelaron que cuatro lotes del producto, correspondiente a una solución de cloruro de sodio al 0,9 %, no cumplieron las pruebas de capacidad de retención del punzón y sellado. Entre los establecimientos que reportaron incidencias figuran el Hospital Nacional Hipólito Unanue, el Hospital Santa Rosa, el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé, el Hospital Regional de Huamanga y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro. Además, los documentos oficiales mencionan más de 2 millones 136 mil unidades existentes en establecimientos de salud a nivel nacional.

La investigación también identificó que el Estado adjudicó a Alkofarma, en septiembre de 2025, una compra valorizada en S/ 31 millones 217 mil por suero fisiológico importado de China. El reportaje señaló, además, una ampliación de compra por más de S/ 7 millones y otros contratos con entidades públicas. Ante los resultados de las evaluaciones, se solicitó el retiro y canje de los lotes observados. Sin embargo, el registro sanitario del producto no garantizaba por sí solo que cada lote cumpliera con los controles de calidad correspondientes.

INMOVILIZARON MÁS DE 26 MIL UNIDADES

Por su parte, Cenares informó que se inmovilizaron más de 26 mil unidades en tres regiones y que coordinaba con el proveedor el recojo y reemplazo del producto. No obstante, el reportaje mostró imágenes de envases utilizados en el Hospital San Bartolomé que habían sido sujetados con esparadrapo y gasa para evitar filtraciones. La situación genera preocupación por el posible uso de unidades defectuosas en pacientes y por la necesidad de garantizar la calidad de los insumos médicos distribuidos en los hospitales del país.