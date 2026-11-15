León XIV, el papa peruano que unió a todas las sangres: los potentes mensajes de Robert Prevost para reconciliar al Perú

La visita del papa León XIV al Perú estuvo marcada por multitudinarias muestras de fe y afecto. Desde su llegada a Lima, miles de personas salieron a las calles, ocuparon plazas y avenidas, y esperaron durante horas para verlo pasar y recibir su bendición.

Entre los asistentes hubo adultos mayores, niños y familias enteras. Para muchos, verlo de cerca representó un momento especial. La emoción también alcanzó al propio pontífice, quien recordó el vínculo que mantiene con el país donde desarrolló parte de su labor pastoral.

Uno de los momentos más emotivos se vivió durante el encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional. Frente a miles de asistentes, el papa los reconoció como un signo de esperanza para el Perú y compartió un mensaje sobre la importancia de construir relaciones que contribuyan al crecimiento personal y colectivo.

MENSAJE A LAS AUTORIDADES

Sin embargo, su visita también estuvo acompañada de mensajes dirigidos a las autoridades. Durante su intervención en el Gran Teatro Nacional, recordó que el poder debe entenderse como una responsabilidad al servicio de la ciudadanía y pidió que las diferencias políticas sean afrontadas con respeto y en busca del bien común.