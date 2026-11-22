Un reportaje de Panorama reveló que Eliel Candiotti Balboa continuaba saliendo de su domicilio pese a tener un grillete electrónico como parte de las restricciones impuestas por la justicia. Los chats de WhatsApp entre el investigado y el personal encargado de su monitoreo muestran que recibía constantes llamadas y mensajes para que retornara a su vivienda y mantuviera cargado el dispositivo. Sin embargo, el sujeto respondía con excusas y, en reiteradas ocasiones, dejaba de contestar las comunicaciones.

Uno de los episodios más graves ocurrió la madrugada del sábado 14 de noviembre, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al jirón Humboldt, en el distrito de La Victoria, y dispararon contra un adolescente de 14 años. Según el informe periodístico, Candiotti habría participado en el ataque como conductor del vehículo. Las imágenes difundidas muestran que se encontraba fuera de su domicilio y llevaba el grillete electrónico al momento del atentado, que dejó a la víctima con dos impactos de bala.

Las conversaciones también evidencian que el personal de monitoreo le advertía constantemente sobre sus incumplimientos. Incluso, el investigado justificaba algunas de sus salidas señalando que acudía al hospital por un problema dental. El INPE informó que el servicio de vigilancia electrónica estaba a cargo de la empresa Intertactics SAC, mientras que esta sostuvo que existían dos sistemas de monitoreo, uno bajo su responsabilidad y otro administrado por el instituto penitenciario. Según el reportaje, la alerta sobre la ausencia de Candiotti se comunicó recién a las 6 de la mañana, pese a que las irregularidades habían sido detectadas horas antes.

VINCULADO A ALIAS “EL MONSTRUO”

Candiotti fue capturado en 2024 durante un operativo policial en un búnker vinculado a alias ‘El Monstruo’. De acuerdo con la Policía, recibía 70 soles diarios para permanecer en ese lugar y cumplir órdenes relacionadas con actividades criminales. Posteriormente, fue procesado por tenencia ilegal de armas y salió en libertad en julio pasado con vigilancia electrónica, mientras afrontaba un juicio oral. El caso ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de grilletes electrónicos y la falta de acciones oportunas frente a los reiterados incumplimientos de las restricciones judiciales.