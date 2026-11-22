Jorge Armando Morán Flores figura como fundador, gerente y representante legal de Águila Milenaria E. I. R. L., empresa que, según un reportaje de Panorama, logró facturar más de tres millones de soles a la Municipalidad Provincial del Callao en dos años. Sin embargo, al ser consultado por el reportero Edgard Aguilar, este personaje aseguró que no recibió ningún pago y que continúa trabajando como conductor de una mototaxi alquilada. “Yo soy el dueño, sí, por papeles nada más”, manifestó al ser consultado sobre las operaciones de su supuesta compañía.

Según el reportaje, Águila Milenaria obtuvo 180 órdenes de servicio para vender diversos productos a la comuna, entre ellos bolígrafos, pelotas, instrumentos de podología, tazones, medallas, ponchos, camisas, candados y equipos musicales. La investigación también recordó que Morán fue detenido en julio de 2023 por un caso relacionado con la comercialización de drogas. Asimismo, registró una intervención policial en 2015, cuando se encontró una sustancia que sería pasta básica de cocaína en la motocicleta que conducía.

El informe periodístico apunta a Marco Torres Gallardo, quien, de acuerdo con la investigación, sería una de las personas vinculadas a las operaciones empresariales. Torres figura como socio fundador, accionista mayoritario y representante legal de Inversiones Facunto S. A. C., compañía que desde 2023 obtuvo 230 órdenes de servicio con la Municipalidad del Callao por casi cinco millones de soles. Además, se identificó a Giovanni Yair Torres López, primo de Marco Torres, cuya empresa Máximus Cero E.I.R.L. habría conseguido contratos por más de medio millón de soles desde abril de 2026. El reportaje cuestionó que varias contrataciones se realizaran mediante órdenes inferiores a ocho UIT, modalidad que podría ser utilizada para evitar procedimientos de selección si se acredita un fraccionamiento indebido.

VISITA INOPINADA AL MUNICIPIO DEL CALLAO

Tras la difusión de la investigación, representantes de la Contraloría, el Ministerio Público y el senador Percy Osorio realizaron una visita de fiscalización a la municipalidad para solicitar información sobre los contratos y verificar si los productos y servicios fueron efectivamente entregados. La comuna, encabezada por el alcalde interino César Pérez, anunció que solicitará la renuncia de los funcionarios de línea que pudieran estar involucrados, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.