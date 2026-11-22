La Fiscalía realizó allanamientos en las sedes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), además de registrar los domicilios de ocho investigados. La diligencia se desarrolló como parte de una investigación por el presunto delito de negociación incompatible, relacionada con un posible favorecimiento a las empresas de transporte de caudales Prosegur y Hermes. Las pesquisas se iniciaron a partir de la denuncia de un testigo protegido, quien entregó grabaciones de reuniones y conversaciones.

Según la hipótesis fiscal, representantes de ambas compañías habrían buscado impedir la aprobación del proyecto de ley 9476, que planteaba permitir la participación de otras empresas privadas, así como de la Policía y las Fuerzas Armadas, en el traslado de dinero destinado al pago de bonos y pensiones en zonas alejadas del país. Actualmente, ese servicio está concentrado en las dos empresas. Los audios difundidos por Panorama contienen conversaciones sobre estrategias para posiblemente conseguir que la iniciativa legislativa fuera archivada y desarrollar acciones de posicionamiento y comunicación para defender sus intereses.

Entre los investigados figuran funcionarios de la SBS, como Yanina Garabito Martel y Diego Zapater Peschiera, además de un representante de Sucamec. También fueron allanadas las viviendas de los gerentes generales de Prosegur y Hermes, así como de la reconocida periodista Mabel Huertas, gerente de la empresa de comunicaciones 50+1. La resolución judicial señala que esta última habría brindado soporte logístico y comunicacional al grupo empresarial. Los audios deberán ser sometidos a peritajes para determinar las identidades de las personas que intervienen en las conversaciones y establecer su eventual responsabilidad.

RECHAZAN IMPUTACIONES

Las empresas involucradas rechazaron las imputaciones. Hermes calificó los señalamientos de injustificados y anunció posibles acciones legales, mientras que Prosegur negó cualquier vínculo con prácticas de concertación, restricciones a la competencia o actos de corrupción. Por su parte, la SBS aseguró que sus funcionarios actuaron con responsabilidad y que entregará toda la información solicitada por el Ministerio Público. En tanto, el Banco de la Nación manifestó su posición favorable a que nuevas empresas idóneas puedan participar en el servicio, con apoyo de las fuerzas del orden cuando sea necesario.