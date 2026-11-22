Miles de fieles católicos que acamparon durante la noche, madrugaron y soportaron varias horas de espera para participar en la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas terminaron sin poder verlo ni escuchar su mensaje. Las fallas en las pantallas y el sistema de sonido impidieron que buena parte de los asistentes siguiera adecuadamente la ceremonia, lo que generó cuestionamientos por la falta de previsión y organización de un evento de esta magnitud.

La empresa Pow Sang, encargada de las pantallas, responsabilizó a la empresa responsable de los grupos electrógenos y sostuvo que comunicó oportunamente de estos problemas a la Cancillería. Sin embargo, lo que se cuestiona es que se haya desembolsado aproximadamente 11 millones de soles mediante procesos de contratación, pese a que el resultado no garantizó que los asistentes pudieran seguir la celebración religiosa a través de las pantallas gigantes.

Panorama pudo conocer que el 12 de octubre un proveedor envió una carta formal a Torre Tagle para solicitar al comité de la Cancillería una revisión integral del procedimiento de contratación. El documento planteaba permitir la participación de otros proveedores que acreditaran experiencia y capacidad para prestar los servicios. No obstante, ese pedido no habría sido atendido, por lo que el proceso continuó sin incorporar a más empresas.

¿QUIÉN RESPONDE POR FALLAS?

Ante las fallas registradas y los cuestionamientos sobre el proceso de contratación, muchos atribuyen a la Cancillería la responsabilidad política por lo ocurrido y exigen una exhaustiva investigación para esclarecer las decisiones adoptadas. Lo cierto es que las fallas técnicas en las pantallas y el sonido dejaron a miles de personas sin disfrutar plenamente de la misa del papa León XIV, pese al esfuerzo que realizaron para estar presentes en Las Palmas.