Panorama reveló nuevas imágenes del robo de lingotes de oro ocurrido en la Costa Verde en mayo pasado, así como videos del desplazamiento de una caravana de vehículos por calles de Miraflores y detalles sobre quién sería el presunto encargado de coordinar el traslado del cargamento.

Las imágenes muestran a cinco vehículos circulando en fila por distintas calles del distrito, sin levantar sospechas, mientras transportaban oro de presunta procedencia ilegal. Según la investigación, los conductores se movilizaban coordinadamente y cobraban hasta 300 soles por cada traslado.

Las declaraciones a las que accedió Panorama revelan que los choferes eran contactados por un hombre identificado como José Alberto Barba Huamán, quien habría organizado el transporte del mineral y coordinado los puntos de recojo, horarios y rutas de entrega.

Barba habría conocido a los conductores cuando trabajaba en el servicio de transporte de turistas en el aeropuerto Jorge Chávez. Uno de ellos declaró que lo contactaba para trasladar paquetes que contenían oro y que le pagaba 300 soles por cada servicio. Otro de los choferes contratados era su cuñado.

Según los testimonios, el oro era entregado en plena vía pública, en diferentes calles de Miraflores. Los conductores recibían paquetes junto con guías de remisión en las que figuraban sus datos personales y se consignaba que transportaban oro.

OPERADOR LOGÍSTICO

La Policía considera a Barba como un presunto operador logístico de la organización criminal "Los Injertos del Callao y Ventanilla", que habría participado en el asalto de la Costa Verde. Además, la Dirección de Lavado de Activos investiga a su empresa, Garate Logística Integral SAC, por su presunta participación en la colocación de camionetas para labores de falsa escolta de cargamentos de oro. Tras el asalto, la Policía allanó su vivienda, donde encontró una pistola y dinero en efectivo, sin embargo, Barba permanece en libertad.