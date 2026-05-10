Muerte en El Golf: fallece vigilante embestido por camioneta de empresaria ebria

Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, falleció este viernes luego de permanecer internado durante cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo. El trabajador había sido atropellado el pasado domingo en la urbanización Las Palmas del Golf por una camioneta conducida por Maricsa Alfaro Cerna.

De acuerdo con el reporte médico, la víctima sufrió múltiples lesiones producto del fuerte impacto, entre ellas una severa lesión cerebral y complicaciones respiratorias que agravaron rápidamente su estado de salud. Pese a los esfuerzos del personal médico, Martínez no logró recuperarse y su deceso fue confirmado la tarde del viernes.

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos de Juan Martínez Torres llegaron hasta el hospital Belén protagonizando escenas de profundo dolor. Su esposa, Luz Marina Turco Ordoñez, pidió que el caso no quede impune y solicitó a las autoridades judiciales que se aplique la máxima sanción contra la conductora involucrada en el accidente.

EN ESTADO DE EBRIEDAD

Las investigaciones preliminares revelaron que la empresaria manejaba con 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido por ley. Además, se informó que su licencia de conducir se encontraba vencida desde el año 2022, situación que agrava su situación legal frente al proceso judicial en curso.