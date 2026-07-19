Búsqueda de los tres peruanos perdidos en el Huascarán: cámara de Panorama en la Cordillera Blanca

Las labores de búsqueda de los tres montañistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán continúan en medio de un escenario marcado por la intensa neblina, las bajas temperaturas y las constantes tormentas. Un equipo de Panorama llegó hasta la Cordillera Blanca para acompañar a los rescatistas y registrar las complejas operaciones que se desarrollan en una de las montañas más altas y peligrosas del país.

Los desaparecidos fueron identificados como Alejandro Manuel Ugarte Jordán (38), Freddy Saúl Mendoza Lizana (36) y Artidoro Salas Gaytán (42), quienes permanecen inubicables desde el martes 14 de julio. De acuerdo con la información disponible, el último contacto con el grupo se produjo cuando descendían del Huascarán y una tormenta los obligó a desviarse de la ruta prevista.

Los equipos de rescate concentran sus esfuerzos en dos puntos considerados de alto riesgo, ubicados a unos 6.400 metros sobre el nivel del mar. El primero corresponde a una profunda grieta glaciar y el segundo a una pendiente tubular de difícil acceso, donde los especialistas solo pueden ingresar utilizando técnicas de rapel debido a las condiciones extremas del terreno.

CONTINÚAN LABORES DE RESCATE

Mientras las brigadas continúan recorriendo la montaña en busca de cualquier indicio, los familiares de los montañistas reiteraron su pedido para que no se suspendan las labores de rescate. Asimismo, solicitaron el apoyo permanente de las autoridades y de los equipos especializados, con la esperanza de localizar a los tres peruanos desaparecidos en la Cordillera Blanca.