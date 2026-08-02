Panorama llega al lugar de la tragedia en Nazca: 13 fallecidos por accidente de avioneta en vuelo turístico

La aeronave de la empresa Aerodiana se precipitó en el sector Pueblo Viejo y posteriormente se incendió. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Tragedia en Nazca. Panorama llegó hasta el sector Pueblo Viejo, ubicado a unos seis kilómetros de la ciudad de Nazca, en la región Ica, donde una avioneta de la empresa Aerodiana que realizaba un vuelo turístico se precipitó a tierra y se incendió este sábado 1 de agosto sobre un predio agrícola, dejando 13 personas fallecidas.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde, cerca del aeródromo María Reiche. Entre las víctimas se encuentran 11 turistas de nacionalidades italiana, alemana y española, además del piloto y el copiloto de la aeronave. No se reportaron sobrevivientes y los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Ica.

La avioneta había partido desde el aeropuerto de la provincia de Pisco con destino a los geoglifos de las Líneas de Nazca. Sin embargo, minutos después del despegue perdió contacto con la torre de control y posteriormente se accidentó.

Aerodiana señala en su página web que brinda servicios de vuelos turísticos y chárter. De acuerdo con información preliminar, el piloto habría reportado una falla en uno de los motores antes del accidente. Las autoridades investigan ahora las condiciones en las que operaba la aeronave y las causas que provocaron su caída.

INVESTIGAN CAUSAS DEL ACCIDENTE

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, indicó que se viene analizando la trayectoria de la aeronave, las comunicaciones previas al accidente y los restos del motor con el objetivo de determinar las causas de la tragedia.