El primer viaje de la presidenta Keiko Fujimori: mandataria responde a Panorama durante visita a Junín

La presidenta visitó el centro poblado de Chongos Bajo, donde anunció acciones para atender a las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1.

Al tercer día de asumir la Presidencia de la República, Keiko Fujimori viajó a la región Junín para atender la situación de las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1, que dejó fallecidos y cientos de damnificados en el centro poblado de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca.

En declaraciones exclusivas para Panorama, Fujimori indicó que el Gobierno viene planificando una primera etapa de titulación para posteriormente avanzar con el acceso a servicios básicos y la construcción de viviendas destinadas a las familias que perdieron sus casas durante el movimiento telúrico.

En esa línea, la mandataria hizo un llamado al sector privado para que contribuya en el proceso de atención y reconstrucción de las zonas afectadas. Fujimori también señaló que los esfuerzos de su gobierno están orientados a la prevención ante el Fenómeno El Niño y a atender otras demandas de la ciudadanía.

Visita a Mazamari

Posteriormente, la presidenta se trasladó a Mazamari, donde expresó su respaldo a las fuerzas del orden que realizan operaciones contra el narcotráfico. Durante su visita, la mandataria también señaló que convocará a las Fuerzas Armadas para reforzar las acciones frente al crimen organizado.