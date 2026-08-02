El cementerio de las geomallas y la maquinaria: Contraloría denuncia irregularidades frente al fenómeno "El Niño"

Un informe de la Contraloría General de la República advirtió que materiales de contención adquiridos para enfrentar los posibles efectos del Fenómeno El Niño permanecen almacenados y no habrían sido instalados en las zonas para las que fueron destinados.

Según el organismo de control, existen ríos y quebradas en diferentes regiones del país donde las acciones de prevención presentan deficiencias pese al riesgo que representarían las lluvias intensas. Luis Castillo, vocero de la Contraloría General de la República, señaló que entre las situaciones que generan mayor preocupación se encuentran las registradas en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

La situación también alcanza a Lima, donde 21 quebradas representarían un riesgo para miles de familias. Ante este escenario, algunos pobladores vienen implementando por su cuenta medidas de protección para reducir el impacto de posibles huaicos e inundaciones.

Proyecto bajo observación

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) tiene a su cargo un proyecto valorizado en aproximadamente S/74 millones relacionado con la adquisición de mallas destinadas a trabajos de prevención. De acuerdo con la Contraloría, los materiales fueron pagados, pero permanecen almacenados debido a problemas registrados durante la ejecución del proyecto.