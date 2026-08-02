MTC suspende temporalmente operaciones de Aerodiana tras accidente aéreo en Nazca

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suspendió temporalmente las operaciones de la empresa Aerodiana tras el accidente aéreo registrado en la provincia de Nazca, región Ica, que dejó 13 personas fallecidas: 11 pasajeros y dos tripulantes.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde del sábado 1 de agosto, cerca del aeródromo María Reiche. Una avioneta de la empresa Aerodiana, que realizaba un vuelo turístico, se precipitó a tierra y posteriormente se incendió sobre un predio agrícola ubicado en el sector Pueblo Viejo.

La aeronave había partido desde el aeropuerto de la provincia de Pisco con destino a los geoglifos de las Líneas de Nazca. Sin embargo, minutos después perdió contacto con la torre de control y posteriormente se accidentó.

INVESTIGACIONES

Tras lo ocurrido, el MTC informó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) investigará si la empresa operadora cumplió con las disposiciones, procedimientos y condiciones establecidas en la normativa aeronáutica vigente.