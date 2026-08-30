Masacre y secuestro en Trujillo: “Los Pulpos” asesinan a 4 personas y se llevan a empresario minero

Una masacre se registró durante la madrugada de este domingo en la avenida Húsares de Junín, en pleno corazón de Trujillo, región La Libertad, luego de que un grupo de delincuentes, que se hicieron pasar como policías, interceptaron una camioneta blanca en la que viajaban un empresario minero y sus cuatro acompañantes luego de salir de una discoteca. Los sujetos utilizaron armas de largo alcance para ejecutar el violento ataque que dejó cuatro personas fallecidas.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2 de la madrugada. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, los delincuentes rodearon el vehículo y obligaron al empresario a subir a otra unidad. Luego de ello, los delincuentes atacaron a balazos a los cuatro ocupantes, quienes fallecieron de manera instantánea. Las víctimas fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos y Christopher Eduardo García Álvarez.

El empresario minero secuestrado por la organización criminal “Los Pulpos” responde al nombre de Jens Marty Lara Tantaquilla, quien se dedica a la compra y venta de minerales en la región La Libertad. Tras subirlo a otro vehículo, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido mientras abandonaron la camioneta de la víctima con los cuatro fallecidos dentro. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán claves para continuar con las pesquisas e investigaciones.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, confirmó que el ataque habría sido planificado y anunció la llegada desde Lima de un equipo especializado de la División de Secuestros. Los agentes vienen realizando diligencias para ubicar al empresario, identificar a los responsables y determinar cómo se ejecutó el ataque. Las cámaras de seguridad y otras evidencias serán claves para esclarecer esta masacre que vuelve a estremecer a Trujillo.