El convoy de la muerte de “Los Pulpos”: nuevas imágenes del secuestro al empresario minero en Trujillo

Nuevas imágenes de seguridad permitieron reconstruir parte de la ruta que siguió la organización criminal "Los Pulpos" tras perpetrar el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo. Según los videos, una camioneta blanca polarizada trasladó al empresario mientras era escoltada por otros vehículos que recorrieron diferentes calles de la ciudad para evitar levantar sospechas.

Las cámaras registraron el desplazamiento de al menos tres vehículos durante la madrugada del 30 de agosto. Los investigadores sostienen que el convoy habría realizado varias maniobras para confundir a las autoridades y posteriormente se habría detenido en una zona alejada de las cámaras, donde los delincuentes cambiaron de vehículo y se despojaron de los uniformes policiales utilizados durante el ataque.

Horas después, agentes policiales desplegaron un amplio operativo en la zona del Cortijo Bajo y el cañaveral de Víctor Larco Herrera. En ese sector fueron encontrados chalecos y prendas policiales, cascos, esposas, portaplacas y un documento de identidad perteneciente al empresario secuestrado. Las autoridades también hallaron otros elementos que son analizados como parte de las evidencias del caso.

EL BÚNKER DEL SECUESTRO

La última etapa del plan habría ocurrido en una vivienda ubicada en la urbanización San Isidro, donde, según la Policía, funcionaba un búnker utilizado para mantener cautivas a las víctimas. En el inmueble fueron encontrados un sótano acondicionado y balones de oxígeno. La investigación continúa para determinar cómo operaba esta estructura criminal y establecer la participación de cada uno de los implicados.