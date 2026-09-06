Panorama

06/09/2026

La guerra de las pandillas salvajes: "Los Pulpos" versus "La Jauría" en el secuestro de la crisis

Ambas organizaciones mantendrían una rivalidad que se habría originado tras un conflicto por el reparto de dinero de un secuestro ocurrido en 2022.



La captura de Jhonsson Cruz Torres, presunto líder de "Los Pulpos", abre una disputa por el control de las actividades delictivas en Trujillo, principalmente entre esta organización y "La Jauría". Ambas organizaciones mantendrían una rivalidad que se habría originado tras un conflicto por el reparto de dinero de un secuestro ocurrido en 2022. A partir de entonces, la disputa habría escalado a asesinatos, extorsiones y ataques con explosivos.

Mientras Jhonsson Cruz se encuentra capturado, Jolín Bazán Balderrama, señalado como líder de "La Jauría", permanece prófugo y tendría una sentencia de cadena perpetua. En tanto, Óscar Cruz Basilio, primo de Jhonsson y considerado su mano derecha, podría asumir el liderazgo de "Los Pulpos" tras su captura. El sujeto habría estado a cargo de las operaciones de la organización en Chile.

SOBRE SECUESTRO DE EMPRESARIO MINERO

Una de las hipótesis recogidas en el interrogatorio a uno de los detenidos por el secuestro del empresario minero Jens Lara apunta a que el ataque estaría relacionado con un supuesto cambio de pagos de "Los Pulpos" hacia "La Jauría". Esta versión corresponde al testimonio de un detenido y deberá ser corroborada por las investigaciones.

Especialistas advierten que las organizaciones criminales de Trujillo tienen actividades diversificadas, que incluyen extorsión, secuestro, sicariato, minería ilegal y lavado de dinero. La captura de Jhonson no significaría el fin de la violencia y las autoridades deberán evitar que una nueva disputa por el control territorial genere más ataques en Trujillo.


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