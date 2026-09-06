Exabogado de “Los Pulpos” quiere ser alcalde de Trujillo: postula por el partido Podemos Perú

El candidato del partido Podemos Perú a la alcaldía de Trujillo, Robert de la Cruz Rosas, se encuentra en el centro de la controversia por su pasado como abogado defensor de personas investigadas por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Según documentos judiciales difundidos en un reportaje de Panorama, su nombre aparece en procesos relacionados con Los Pulpos, Los Malditos de Chicago y la organización criminal Alianza del Valle.

Uno de los casos corresponde a Teófilo Cruz Álvarez, conocido como el “abuelo Pulpo”, señalado como uno de los fundadores de Los Pulpos. De acuerdo con la documentación mostrada, De la Cruz ejerció su defensa en un proceso iniciado en 2016. También habría asumido la defensa de otras personas procesadas junto a Cruz Álvarez, vinculadas a una facción denominada Los Injertos de K y K.

Otro de los expedientes corresponde a Juan Ramírez Abanto, alias “Canilla”, señalado como integrante de Los Malditos de Chicago y quien llegó a figurar en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Asimismo, documentos judiciales muestran a De la Cruz y a su pareja, la abogada Lourdes Paredes Alva, como defensores de personas investigadas en el caso de la organización criminal Alianza del Valle, entre ellas Angi Gutiérrez Mendo.

CANDIDATO SE PRONUNCIA

Ante los cuestionamientos, De la Cruz defendió su labor profesional y sostuvo que toda persona tiene derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. El candidato también tuvo una trayectoria política como consejero regional y previamente fue elegido por Alianza para el Progreso. Ahora busca llegar a la alcaldía de una ciudad golpeada por la extorsión y el crimen organizado, mientras su pasado como abogado de investigados por delitos graves genera cuestionamientos en plena campaña electoral.