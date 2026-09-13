Nuevo video de la camioneta del secuestro tres días antes de la masacre: verdadera placa y verdadero dueño salen a la luz

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad difundidas por Panorama aportan detalles inéditos sobre la camioneta Hilux que fue utilizada en el secuestro del empresario minero Jenss Lara en Trujillo. Según el reportaje, el vehículo fue captado circulando por diferentes puntos de la ciudad apenas tres días antes de la masacre. Las imágenes permitirán a las autoridades policiales y fiscales establecer la verdadera placa de la unidad y reconstruir parte de su recorrido previo al violento crimen.

En los registros aparecen dos hombres desplazándose en la camioneta. Lo curioso es que ambos presentan características físicas que guardarían similitud con algunos de los sujetos que participaron en el secuestro del empresario y posterior asesinato de cuatro personas. Las imágenes muestran a los ocupantes movilizándose con aparente normalidad por el centro de Trujillo, pese a que posteriormente el vehículo sería relacionado con uno de los casos criminales que ha conmocionado a la región.

La investigación también identifica a Joyce Bereche Maco como el propietario y responsable de alquilar la camioneta. De acuerdo con el reportaje, esta misma persona habría alquilado la vivienda donde el empresario minero habría permanecido retenido antes de ser asesinado. El inmueble, señalado en la investigación como una presunta “casa de tortura”, fue posteriormente registrado por las autoridades, mientras continúan las diligencias para determinar el nivel de participación de cada involucrado.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

Estas nuevas evidencias audiovisuales se suman a las investigaciones para reconstruir la organización y logística detrás del secuestro de Jenss Lara. El caso ha generado cuestionamientos por las condiciones en que operaron los responsables y por las fallas que permitieron el avance de la criminalidad en Trujillo. Las autoridades deberán determinar si la camioneta, la vivienda y las personas identificadas forman parte de una misma estructura criminal y establecer responsabilidades penales con base en las pruebas obtenidas.