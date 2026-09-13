La guerra del azúcar: sentenciados y procesados retoman control de azucarera Pucalá

Pucalá, en Lambayeque, se ha convertido nuevamente en escenario de una disputa por el control de una de las principales zonas azucareras del norte del país. El ingreso a la empresa se encuentra vigilado por hombres con uniformes camuflados y armas de largo alcance, mientras trabajadores y pobladores denuncian que cualquier intento de protesta es respondido con agresiones. La tensión también se refleja en las carreteras y alrededores de la compañía, donde se han instalado puntos de vigilancia.

El conflicto gira en torno a la administración concursal impuesta por Indecopi. Según documentos revisados por el reportaje, existen arrendamientos otorgados por Agro Pucalá al Consorcio Norazúcar, operación que los denunciantes vinculan con los empresarios Carlos Roncal y Ernesto Flores. Ambos ya habían estado involucrados en una prolongada disputa judicial por el control de la azucarera y ahora son señalados nuevamente por su presunta influencia en el manejo de las tierras.

Mientras tanto, los trabajadores aseguran atravesar una grave situación económica. Afirman que algunos reciben alrededor de 300 soles mensuales y otros llevan años esperando el pago de beneficios sociales y liquidaciones. De acuerdo con sus estimaciones, diariamente salen de Pucalá entre 15 y 20 camiones cargados de caña, cuyo valor podría alcanzar los 600 mil soles diarios. A ello se suman denuncias sobre la presencia de grupos armados y cuestionamientos a presuntos vínculos entre personas relacionadas con la empresa y efectivos policiales.

DISPUTA CONTINÚA

La disputa se extiende además a terrenos reclamados por el Consorcio La Esperanza, que denuncia la presunta invasión de unas 1,350 hectáreas. Los trabajadores y sus familias exigen que se esclarezca quién controla realmente Pucalá y que los ingresos generados por la actividad agrícola permitan cumplir con las obligaciones laborales. El caso vuelve a poner bajo la lupa la administración de las tierras azucareras de Lambayeque y amenaza con profundizar un conflicto que ya ha dejado un largo historial de enfrentamientos y muertes.