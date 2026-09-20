Los soldados de Trump llegan al Alto Huallaga: entrenamiento junto a chilenos y argentinos en el ejercicio de "Vanguardia Sur"

Militares de Perú, Estados Unidos y Chile participaron en el ejercicio multinacional "Vanguardia Sur 2026", desarrollado en la selva de la región San Martín, donde las tropas pusieron a prueba sus capacidades operacionales en un escenario de entrenamiento con condiciones propias de la Amazonía.

Las actividades comenzaron desde las primeras horas de la mañana en la Laguna Azul, en el distrito de Sauce, a unos 55 kilómetros al sureste de la ciudad de Tarapoto. Una de las primeras etapas incluyó un salto en paracaídas sobre la laguna, presentado como una actividad inédita dentro del ejercicio.

Durante la jornada, los militares realizaron distintas pruebas, entre ellas el denominado “salto del Potorongo” y el cruce de la laguna mediante la técnica conocida como “espina de pez”. Las actividades pusieron a prueba a los participantes en un terreno selvático de difícil tránsito.

TECNOLOGÍA

Uno de los componentes tecnológicos del entrenamiento fue el sistema ATAC, un software táctico móvil que permite utilizar mapas digitales y visualizar en tiempo real la ubicación de las tropas y las rutas establecidas. Argentina será el próximo país anfitrión de Vanguardia Sur en 2027. El entrenamiento se desarrollará en la Patagonia, donde las características del terreno permitirán incorporar otro tipo de vehículos y medios de combate.