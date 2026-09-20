Incursión en las fauces de la minería ilegal: las organizaciones criminales y su fiebre por el oro

Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio Público intervino zonas afectadas por la minería ilegal en Madre de Dios, con el objetivo de recuperar áreas de protección de la Reserva Nacional de Tambopata. Durante la intervención fueron destruidos campamentos, balsas y equipos utilizados para la extracción ilegal de oro.

Las acciones se desarrollaron en sectores como Platanal y La Pampa, donde las autoridades encontraron campamentos logísticos, motores, bombas de succión, mangueras y dragas. Parte de esta infraestructura fue incinerada durante el operativo.

El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, acompañó el despliegue y señaló que la minería ilegal ha provocado una importante afectación del territorio. Según explicó, la estrategia no solo contempla destruir la maquinaria empleada en estas actividades, sino también mantener presencia permanente del Estado en las zonas intervenidas.

USO DE DRONES

Para ubicar las actividades mineras, las autoridades utilizan drones equipados con cámaras infrarrojas y sensores capaces de detectar actividad minera. El operativo también permitió observar la alteración del cauce del río Malinowski y la presencia de contaminación asociada al uso de mercurio en el proceso de extracción de oro. Las autoridades encontraron además maquinaria y embarcaciones valorizadas en importantes sumas de dinero.