Nuevas imágenes y fotos en el caso “China Polo”: cámaras demuestran plan grupal para matarla

Nuevas imágenes y fotografías obtenidas durante la investigación del asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, conocida como la “China Polo”, permitirían reconstruir los movimientos de un grupo de personas que habrían participado en el ataque ocurrido en un mercado de Caraz. Entre los principales investigados figura el venezolano Luis Obispo Díaz, señalado como el autor material del crimen, quien resultó herido de bala durante el enfrentamiento posterior al ataque y permanece bajo custodia policial.

Las cámaras de seguridad registraron la llegada de cuatro ciudadanos venezolanos a la zona el miércoles 16 de septiembre. Según la investigación preliminar citada en el informe, Obispo Díaz se hospedó en la habitación 303 de un hotel, mientras sus cómplices ocuparon los cuartos 301 y 302. Una mujer que aparece en las imágenes del mercado utiliza la misma vestimenta que fue captada durante su ingreso al establecimiento, mientras otro de los sospechosos permanecieron cerca de la candidata durante la caminata.

El sábado 19 de septiembre, las cámaras registraron al sicario saliendo del hotel y dirigiéndose hacia el mercado donde se encontraba Aponte Polo junto a sus simpatizantes y equipo de prensa. Obispo Díaz logró acercarse a la víctima y, tras el ataque, intercambió disparos con integrantes de su equipo de seguridad. Herido, intentó escapar utilizando varias mototaxis, hasta que fue seguido por la suboficial PNP Kimberly Tanta Leiva, quien advirtió su comportamiento y permitió su posterior captura.

HAY UN QUINTO IMPLICADO

La investigación también apunta a un quinto personaje, identificado como Ronald Toro Ardila, quien habría coordinado desde Lima pagos relacionados con hospedaje, movilidad y alimentación del grupo. Las autoridades buscan establecer si estas acciones forman parte de una planificación criminal. Paralelamente, se investigan los antecedentes y posibles móviles del crimen, mientras la Fiscalía continúa recopilando videos, fotografías y otros elementos para identificar a todos los responsables.