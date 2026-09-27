La interminable espera por el santuario: fieles sin respuesta para restauración del templo Nuestra Señora de Guadalupe

La restauración del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Libertad, permanece paralizada pese a que existe un proyecto valorizado en más de 30 millones de soles. La empresa encargada necesita ingresar al templo para continuar con la elaboración del expediente técnico, pero las puertas de la iglesia permanecen cerradas para el personal técnico.

El santuario, construido hace más de 400 años y considerado un monumento histórico nacional, conserva murales, reliquias y esculturas de gran valor histórico y religioso. La restauración se inició a partir de un convenio firmado en junio de 2025 entre el Gobierno Regional de La Libertad, la Dirección Desconcentrada de Cultura y el Arzobispado. Posteriormente, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, la empresa Paltarumi ganó la adjudicación para ejecutar el proyecto.

El problema surgió el 22 de julio, cuando el Arzobispado de Trujillo presentó una propuesta para terminar de común acuerdo el convenio de restauración. En el documento cuestionó la rigurosidad y la debida diligencia en la selección de los postores, mientras que la empresa sostiene que necesita ingresar al templo para continuar con los estudios. El Gobierno Regional afirma que está dispuesto a levantar las observaciones que correspondan, pero la autorización para ingresar al santuario no depende de esta entidad.

VIGILIA

Mientras tanto, los vecinos de Guadalupe mantienen una vigilia y exigen que se permita la ejecución del proyecto. También expresaron su preocupación por el estado del templo ante la posibilidad de lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. Los pobladores llegaron hasta el Arzobispado para pedir una solución y esperan una respuesta que permita retomar la restauración.