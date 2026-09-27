Guerra a ras de campo contra la minería ilegal: organizaciones criminales atacan a Fuerzas Armadas por su fiebre por el oro

La lucha contra la minería ilegal se convirtió en una guerra a ras de suelo en la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios. Durante un operativo de interdicción realizado por la Marina de Guerra y el Ministerio Público, los agentes encontraron campamentos, dragas y motores utilizados para extraer oro. Uno de los mineros se resistió a abandonar la zona y, ante la intervención, lanzó el motor de su draga al fondo de un pozo y escapó entre el agua, el lodo y la vegetación, mientras los efectivos realizaban disparos de advertencia.

La violencia no terminó con el operativo. Durante la noche, las organizaciones vinculadas a la minería ilegal reaccionaron contra las fuerzas del orden. Los equipos desplegados encontraron campamentos abandonados, maquinaria destruida y zonas incendiadas, además de municiones, combustible y árboles talados para abrir caminos. En otro punto, un grupo de personas huyó al advertir la presencia de los agentes. Según uno de los testimonios recogidos, los mineros habrían recibido información previa sobre la llegada de las autoridades, lo que abrió sospechas sobre posibles filtraciones.

La magnitud del negocio ayuda a explicar la resistencia. De acuerdo con lo expuesto en el informe, el precio del oro alcanzaría alrededor de 500 soles por gramo, mientras que una draga podría extraer hasta 80 gramos diarios en determinadas condiciones. Las autoridades estiman que todavía existirían alrededor de 2.000 dragas en esta zona. El operativo también permitió identificar motores, generadores, combustible y otros equipos ocultos en distintos puntos de la selva, mientras los fiscales cuestionaron cómo ingresan grandes cantidades de insumos a una zona donde existen puestos de control.

ESTRATEGIA CONJUNTA

La Fiscalía y la Marina reclaman una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de combatir esta actividad. Los representantes del Ministerio Público señalaron que la lucha contra la minería ilegal requiere una estrategia conjunta y un liderazgo que articule a las entidades responsables. Mientras continúan los operativos en la reserva, la extracción clandestina sigue dejando una huella de deforestación y contaminación, pero también expone a fiscales, militares y periodistas a enfrentamientos en una zona donde el oro se ha convertido en el centro de una disputa marcada por la violencia.