La mansión de Rinconada donde vivió "La China Polo": policía investiga por lavado a toda su familia

La investigación por el asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como la “China Polo”, también comprende el análisis de su situación patrimonial y de propiedades vinculadas a su entorno familiar, entre ellas una vivienda ubicada en La Molina.

La Policía y la Fiscalía revisan posibles vínculos entre los bienes y las personas investigadas por presunto lavado de activos. Una de las propiedades bajo análisis es una mansión ubicada en la avenida La Rinconada del Lago, en Rinconada Alta, cuya valorización sería 2,5 millones de dólares.

De acuerdo con la información difundida, la vivienda habría sido adquirida originalmente por el exfutbolista Hernán “Charapa” Rengifo mediante un crédito hipotecario. Posteriormente, en 2022, el exjugador habría celebrado un contrato de arras para vender el inmueble a la empresaria Verónica Gutiérrez Cosío, quien habría entregado un adelanto y ocupado la propiedad.

Sin embargo, Rengifo declaró posteriormente ante la Fiscalía que la vivienda habría sido ocupada por Aponte Polo y su familia. Actualmente existiría un proceso de reivindicación iniciado por el exfutbolista para recuperar el inmueble.

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

La investigación patrimonial también comprende al esposo de Aponte Polo, Jorge Luis Tello Bardales, y a su madre, Santa Polo Calderón. Además, la Fiscalía investiga diversas propiedades vinculadas a ellos. Entre estas figura un departamento ubicado en Miraflores que habría sido donado a Tello Bardales por otra persona investigada. En paralelo, la Policía continúa investigando el asesinato de Aponte Polo y las circunstancias que rodearon el crimen.