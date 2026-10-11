“Los Lobos” y la fiebre por el oro: policías federales de Trump participan en operativo contra minería ilegal

Agentes federales de Estados Unidos, junto con la Policía Nacional y el Ministerio Público, participaron en un megaoperativo contra la organización criminal “Los Lobos 2”, investigada por financiar y proteger actividades de minería ilegal en la Amazonía peruana. La intervención, realizada el 6 de octubre en varias regiones del país, permitió la detención de presuntos integrantes de la red, entre ellos policías y militares, según un reportaje de Panorama.

De acuerdo con la Fiscalía, la organización contaba con una estructura integrada por financistas, coordinadores y colaboradores que presuntamente filtraban información reservada sobre operativos policiales y movimientos del personal. Entre los investigados figura Estuardo Miguel Izquierdo Berlanga, alias “Den”, un capitán de la Policía en retiro señalado como presunto enlace entre la red criminal y agentes en actividad. También se investiga al suboficial Marco Antonio La Rosa por supuestamente recibir pagos a cambio de información confidencial.

La investigación ubica en la presunta dirección y financiamiento de la organización a Eduardo Caprile, excandidato a la alcaldía de Santiago de Surco por el partido Podemos, quien permanece no habido. Las autoridades sostienen que habría financiado la habilitación de una vía clandestina conocida como “Bambi”, utilizada para trasladar personas, maquinaria e insumos hacia zonas de explotación minera en Amazonas. Asimismo, se indaga una presunta alianza con grupos criminales ecuatorianos para controlar territorios vinculados a esta actividad.

ALLANAMIENTOS EN VARIAS CIUDADES

El operativo incluyó allanamientos en Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura y Amazonas, además de una base militar. Durante las intervenciones se incautaron dinero en efectivo, municiones y documentos relacionados con concesiones mineras. Las autoridades buscan determinar el alcance de la red y la responsabilidad individual de los investigados, así como esclarecer sus presuntos vínculos con hechos de violencia contra las fuerzas del orden. Las imputaciones deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.