“Comando Unificado” golpea en Trujillo: cámara de Panorama en penal “El Milagro”

El Comando Unificado ejecutó un operativo en el penal El Milagro, en Trujillo, como parte de la ofensiva contra la criminalidad organizada en la región La Libertad. La intervención se realizó el jueves 8 de octubre e incluyó el registro de celdas y espacios comunes, con apoyo de unidades especiales y perros entrenados para detectar objetos ocultos. La operación forma parte de la estrategia anunciada por el Gobierno para reforzar la seguridad y combatir a las organizaciones criminales que operan en la zona.

Durante la requisa, las autoridades hallaron antenas artesanales elaboradas con cucharas y restos de latas para captar señal de telefonía celular. También se encontraron teléfonos, cables, armas y libretas con cientos de números telefónicos, elementos que son materia de investigación por su posible relación con casos de extorsión. Según el reportaje de Panorama, el pabellón 8 fue uno de los principales objetivos de la intervención, luego de que labores de inteligencia alertaran sobre la presencia de estos objetos.

Paralelamente, las fuerzas del orden realizaron operativos en distintos puntos de Trujillo para intervenir a ciudadanos extranjeros que no contaban con documentos de identidad. Durante estas acciones, algunos intervenidos intentaron retirarse y se produjeron incidentes que requirieron la intervención de unidades tácticas. Las autoridades indicaron que las personas en situación migratoria irregular deberán acudir a las entidades correspondientes para regularizar su documentación, bajo advertencia de que continuarán los controles.

PROGRAMA DE RECOMPENSAS

La presidenta Keiko Fujimori recorrió el penal y anunció que se retomará un programa de recompensas para obtener información que permita capturar a los principales cabecillas de organizaciones criminales. El despliegue contó con participación policial y militar, mientras el Gobierno evalúa ampliar las medidas de emergencia en establecimientos penitenciarios. Las autoridades buscan recuperar el control de las cárceles y evitar que continúen siendo utilizadas para coordinar delitos desde el interior.