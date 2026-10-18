Extorsiones en el mar: pescadores peruanos bajo fue de organizaciones criminales ecuatorianas

Pescadores artesanales de Tumbes denuncian ser víctimas de extorsiones, amenazas y secuestros en altamar, presuntamente perpetrados por integrantes de organizaciones criminales ecuatorianas que operan cerca de la frontera marítima entre Perú y Ecuador.

Según los testimonios recogidos en la zona, los delincuentes secuestran a los patrones de las embarcaciones, es decir, a sus capitanes, y exigen dinero para liberarlos. Uno de los pescadores señaló que se llegaron a pagar hasta 6.000 soles por el rescate de dos patrones retenidos.

COBROS DE CUPOS

La presión criminal también incluiría el cobro de cupos y la obligación de colocar en las embarcaciones carnés con los logotipos de las bandas, como supuesta forma de identificación. Quienes se niegan a pagar o no siguen las instrucciones reciben amenazas de muerte y advertencias de que sus lanchas serán incendiadas.

Los pescadores también denunciaron que algunas embarcaciones han sido quemadas en represalia, mientras las disputas entre organizaciones rivales agravan la inseguridad en la zona. Esta situación afecta su actividad económica, pues sus ingresos diarios pueden ser reducidos y, en ocasiones, no logran obtener ganancias.