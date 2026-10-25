La nueva "Malvinas" ahora se ubica en el centro del Perú: Comando Unificado golpea la meca de celulares para extorsionadores

Un megaoperativo policial permitió la intervención de una presunta organización criminal denominada "Los Intocables del Centro", investigada por su presunta participación en robos de celulares de alta gama, extorsiones, secuestros al paso y otros delitos. La intervención se realizó de manera simultánea en Lima, Huancayo y Cerro de Pasco, con el allanamiento de 37 inmuebles y establecimientos, además de una celda del penal de Huancayo.

Según la Policía, la organización habría convertido la calle Andaluz, en el centro del país, en un punto de recepción, adulteración y comercialización de teléfonos robados. En los locales intervenidos se encontraron equipos de alta gama, computadoras y herramientas que presuntamente se utilizaban para modificar los dispositivos y facilitar su posterior venta o uso en actividades delictivas.

Las investigaciones señalan que los integrantes obtenían los teléfonos mediante asaltos a mano armada, robos al paso y el uso de mujeres que presuntamente drogaban a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias. De acuerdo con la Policía, algunas víctimas eran trasladadas a entidades bancarias, donde se habrían realizado retiros de dinero y transferencias desde sus cuentas.

INVESTIGACIÓN DE DOS AÑOS

El operativo fue resultado de una investigación de casi dos años y dejó 11 detenidos, entre ellos un efectivo policial. Las autoridades señalaron que la organización habría acumulado ganancias ilícitas superiores a los dos millones de soles y que los equipos adulterados terminaban en redes de comercialización ilegal en distintas regiones del país.