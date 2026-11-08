Golpe en “La Pampa” salvaje: Fiscalía y FF.AA. llegan a una de las zonas más peligrosas del Perú

La Fiscalía de la Nación, junto con efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejecutó un operativo contra la minería ilegal en la zona de La Pampa, en la región Madre de Dios, considerada uno de los territorios más peligrosos del país. Durante la intervención, realizada de madrugada, las autoridades del orden encontraron al menos 40 motores en funcionamiento utilizados para la extracción ilegal de oro. Al advertir la presencia de los agentes, varios trabajadores huyeron por el agua y hundieron los equipos para evitar su incautación.

Las imágenes registradas durante el operativo evidenciaron la grave depredación ambiental provocada por esta actividad ilícita. Amplias extensiones de bosque amazónico fueron convertidas en terrenos desérticos debido al movimiento de tierras y al uso de sustancias contaminantes como el mercurio. Los fiscales también encontraron campamentos provisionales, maquinaria y evidencias del procesamiento de oro mediante amalgamas. Según los testimonios recogidos, algunos trabajadores reciben entre 3.000 y 4.000 soles semanales por participar en estas operaciones.

Durante la intervención, un trabajador reconoció que se dedicaba a la minería ilegal y justificó su actividad por la falta de oportunidades laborales. Sin embargo, el fiscal Fran Almanza cuestionó las limitaciones que enfrentan las autoridades para detener a quienes escapan durante los operativos y consideró necesario fortalecer las herramientas legales para combatir estas actividades. Asimismo, denunció una presunta falta de colaboración del comandante policial Fernando Vera, responsable de la zona, quien inicialmente habría planteado suspender la operación y no habría desplegado suficiente personal para apoyar las diligencias.

ZONA DE INTERVENCIÓN

La actuación del jefe policial generó cuestionamientos luego de que se observara a efectivos sin participar activamente en las intervenciones, mientras los fiscales realizaban directamente algunas acciones para destruir instalaciones y ubicar equipos utilizados por los mineros ilegales. El fiscal Almanza elaboró un informe dirigido al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, para que se evalúen los hechos y se adopten las medidas correspondientes. Pese a las dificultades, las Fuerzas Armadas continuaron apoyando la búsqueda e intervención de otros puntos de extracción ilegal en esta zona de Madre de Dios.