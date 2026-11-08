El arma mortal del fenómeno El Niño: lluvias traerán incontenible dengue

La situación del dengue en las regiones de Piura y Tumbes continúa generando preocupación. En distintos establecimientos de salud, pacientes con síntomas de la enfermedad enfrentan dificultades para recibir atención médica, mientras las lluvias y las aguas estancadas incrementan el riesgo de propagación del mosquito transmisor.

En Piura, pacientes denunciaron largas esperas para ingresar al tópico y acceder a evaluaciones médicas. Una mujer con diagnóstico positivo de dengue manifestó que permanecía desde las 8:30 de la mañana en el hospital para una reevaluación. Otros ciudadanos reportaron dolores de cabeza, escalofríos y molestias en los huesos, además de dificultades para acceder a pruebas de descarte.

La saturación de los establecimientos también afecta a personas con otras enfermedades. Algunos pacientes reciben atención en pasillos y espacios improvisados, mientras sus familiares permanecen a la espera de información sobre su estado de salud.

Trabajadores reclaman el pago de sus sueldos

A las dificultades en la atención médica se suman los reclamos del personal encargado de las labores de prevención y control del dengue. El pasado 27 de octubre, un grupo de trabajadores exigió el pago de sus remuneraciones, señalando que algunos llevaban dos meses sin recibir sus sueldos.