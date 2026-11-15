La fiesta de fe del papa en Chiclayo: León XIV y el sueño de volver a su tierra

El papa León XIV protagonizó un emotivo reencuentro con Chiclayo, la tierra donde ejerció durante nueve años como obispo y a la que regresó convertido en Sumo Pontífice. Miles de fieles salieron a las calles para recibirlo entre aplausos, cánticos y muestras de cariño. Su presencia despertó una profunda emoción entre los habitantes de Lambayeque, quienes reconocieron en él al padre Roberto, como lo conocían durante su labor pastoral en el norte del país.

Uno de los momentos más multitudinarios se vivió en las pampas de Pimentel, donde cerca de un millón de personas, según estimaciones oficiales, se congregaron para participar en la santa misa. Algunos peregrinos llegaron desde la noche anterior y esperaron hasta 20 horas para conseguir una ubicación. Pese a que la sensación térmica alcanzó los 35 grados, los asistentes permanecieron en el lugar. Durante la jornada se atendieron alrededor de 40 casos de descompensaciones y golpes de calor, mientras los bomberos utilizaron chorros de agua para refrescar a los presentes.

Durante su visita, León XIV también regresó a la Catedral Santa María de Chiclayo, donde participó en la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada, patrona de la ciudad y de la diócesis. Conmovido por el reencuentro, recordó sus primeros años como obispo y confió su vida y ministerio como sucesor de Pedro a la imagen religiosa. Asimismo, visitó el pueblo joven El Bosque, donde sostuvo un encuentro privado en la capilla San Óscar Arnulfo Romero, un espacio cuya reconstrucción impulsó durante su labor pastoral.

SU MENSAJE A CHICLAYO

En sus intervenciones, el pontífice llamó a fortalecer la fe, defender la dignidad humana y acompañar a las familias, jóvenes, migrantes y comunidades vulnerables. También expresó su preocupación por la delincuencia, las extorsiones y la inseguridad que afectan a numerosas familias peruanas. A los jóvenes les pidió buscar la sabiduría y construir una sociedad basada en los valores y el servicio. Así, su regreso a Chiclayo dejó una jornada de profunda emoción y esperanza para una población que lo recibió no solo como papa, sino como uno de los suyos.