De China a Trujillo: la banda criminal que infiltraba celulares y lo transformaba a criptomoneda

Un megaoperativo policial en Trujillo permitió desarticular una organización criminal transnacional dedicada al fraude informático, que mantenía presuntos vínculos con mafias de China y otras naciones asiáticas. Según las investigaciones policiales, la banda habría acumulado más de S/ 2,5 millones mediante el robo de dinero de cuentas bancarias de ciudadanos de diferentes regiones del Perú y otros países de Sudamérica.

De acuerdo con el reportaje, la organización utilizaba una denominada granja de celulares, compuesta por decenas de equipos conectados permanentemente para controlar de manera remota los dispositivos de sus víctimas. Los delincuentes distribuían aplicaciones y programas maliciosos que les permitían acceder a información personal, cuentas bancarias y perfiles de WhatsApp, además de suplantar identidades para solicitar dinero a los contactos de los afectados.

La investigación identificó tres modalidades principales de fraude: falsas ofertas de trabajo por internet, aplicaciones que simulaban ser plataformas de aerolíneas y entidades bancarias, y la suplantación de cuentas de WhatsApp. La Policía detectó movimientos diarios de hasta S/ 150.000 provenientes de estas actividades ilícitas. Posteriormente, el dinero era transferido a cuentas receptoras, retirado y convertido en criptomonedas para dificultar su rastreo y enviarlo principalmente a China y otros países asiáticos.

INCAUTARON CELULARES Y DINERO

Durante las intervenciones fueron detenidos el presunto cabecilla, identificado como Angelo Christopher Villanueva Gamboa, alias 'Pay', y cuatro integrantes de su entorno, conocidos como 'Nilton', 'J. Dark' y 'Paco', entre otros. Además, se incautaron numerosos celulares de alta gama y dinero en efectivo. La Policía también investiga los presuntos vínculos de esta facción cibernética con la organización criminal La Jauría y anunció coordinaciones con Interpol para avanzar en las pesquisas contra sus conexiones internacionales.