¡Exclusivo! Presidente Martín Vizcarra responde a nueva denuncia

El presidente de la República, Martín Vizcarra se pronunció durante una entrevista en Panorama, sobre la nueva denuncia en la que un aspirante a colaborador eficaz acusó al mandatario de solicitar y recibir en dos partes un millón de soles.

El mandatario expresó que que no existe delito alguno ya que, la acusación carece de pruebas."Nosotros desde que asumimos el Gobierno tomamos decisiones drásticas contra los actos de corrupción. Hay muchos temas importantes que estamos enfrentando los peruanos y justo ahora sale esta denuncia cuando yo señalo que el tema de Odebrecht no se está tocando", señaló.

CONTRADICCIONES

El jefe de Estado manifestó que, no acudió a la reunión convocada el 3 y 4 de noviembre a las oficinas de Obrainsa en San Isidro en la que se discutiría el proyecto que se encontraba en un proceso de licitación. Además, el mandatario informó que “el proceso de licitación lo llevó a cabo la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés). Ellos son los encargados de llevar el proceso en completa reserva, nosotros no tenemos acceso a la información y lo hicimos así por la transparencia que queríamos”, explicó.

Sin embargo, en otro momento de la entrevista confesó que, ellos brindaron el valor referencial del proyecto. “Nosotros le damos a Unops los expedientes técnicos con los montos referenciales", señaló.

VIZCARRA SOBRE PEDIDO DE ALQUILER DE AVIONETA A OBRAINSA: "FUE COMPLETAMENTE TRANSPARENTE"

El presidente Vizcarra manifestó que se trata de un tema que no le preocupa en lo absoluto ya que, "la obra es precisamente para desarrollar las Lomas de Ilo, con una visión de agroexportación, el Gobierno Boliviano, por varios años atrás, tenía interés en el puerto de Ilo, porque la carga de salida e ingreso de Bolivia van por puertos chilenos. Yo como gobernador regional invito al Gobierno de Bolivia para que use el puerto de Ilo y ellos manifiestan que Ilo no tienen la capacidad logística para recibir la carga", señaló.

Además, anunció que en Moquegua todas las autoridades del gobierno regional y las autoridades de Ilo estaban informadas sobre el pedido de alquiler de la avioneta, "todo es absolutamente transparente, es parte de la responsabilidad social de la empresa para el entorno donde se hará el proyecto",detalló.

ODEBRECHT QUIERE QUE HAYA UN PRESIDENTE QUE NO LUCHE CONTRA LA CORRUPCIÓN, SEGÚN MARTÍN VIZCARRA

"Aquí más de una vez se ha afirmado que Odebrecht saca y pone presidentes, estamos a seis meses de las elecciones, lo que quisiera Odebrecht es que haya un presidente que sea permisible con las elecciones", señaló el presidente Martín Vizcarra.