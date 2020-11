"No tenemos gobernante y la solución legal es problemática": constitucionalista Omar Cairo

El constitucionalista Omar Cairo, explicó, durante una entrevista, que era necesario elegir un presidente durante el domingo 15 de noviembre para que el Perú no amanezca sin presidente. Además, señaló que una salida sería nombrar un congresista que no haya votado por la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, que no tenga investigaciones ni procesos abiertos, tampoco condenas por corrupción, sería una salida para no tener un vacío de conducción política.

Omar Cairo explicó que, "el Congreso declare la anulidad de la vacancia y que el expresidente MartínVizcarra regrese,anteriormente había mencionado que no quería y ahora anunció que esperar la sentencia del Tribunal Constitucional para regresar y la solución estrictamente legal es problemática".