Hernando De Soto será premier del presidente Balcázar

La Presidencia de la República confirmó que el economista Hernando de Soto asumirá el cargo de presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de transición del presidente José María Balcázar. El anuncio fue realizado a través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales de Presidencia del Perú.

De acuerdo con la información oficial, De Soto encabezará el gabinete ministerial durante los próximos meses, en un contexto político marcado por desafíos económicos y sociales. Su designación apunta a reforzar la conducción técnica del poder Ejecutivo y dar estabilidad a la gestión gubernamental de Balcázar.

La Presidencia de la República también informó que la ceremonia de juramentación de todos los ministros de Estado se llevará a cabo el martes 24 de febrero en Palacio de Gobierno en un horario por confirmar. Se espera que en las próximas horas se oficialice la conformación completa del nuevo Consejo de Ministros.

DE SOTO Y SU TRAYECTORIA

Hernando de Soto es reconocido por su trayectoria como economista y analista en temas de desarrollo y formalización económica, tanto en el ámbito nacional como internacional. Su llegada a la Presidencia del Consejo de Ministros genera expectativa sobre las medidas que impulsará el Ejecutivo en el corto plazo.

En ese sentido, analistas políticos como César Campos, en diálogo con Panamericana Televisión, señaló que José María Balcázar ha hecho buena elección al elegir a de Soto como el Presidente del Consejo de Ministros. "La única tarea que le espera al señor de Soto es fortalecer la lucha contra la inseguridad", precisó.

MINISTROS DE ESTADO INGRESARON A PALACIO DE GOBIERNO

Por su parte, trascendió que los ministros de Economía, Transportes, Vivienda y Defensa, entre otros, acudieron a la Casa de Pizarro a lo largo del día para sostener distintas reuniones con el jefe del Ejecutivo, en vísperas de la presentación del nuevo gabinete ministerial tras la gestión de José Jerí.

Según algunas fuentes, estos encuentros habrían tenido como objetivo coordinar medidas que se implementarán en el sur del país frente a las intensas lluvias y huaicos registrados en la región de Arequipa.